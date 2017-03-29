YGS ÅŸampiyonu bakÄ±n hangi ilden Ã§Ä±ktÄ±

12 Mart tarihinde yapÄ±lan YGS'nin 4 puan tÃ¼rÃ¼nde 500 tam puan alan Ahsen Zeynep Kaya ailesine bÃ¼yÃ¼k gurur yaÅŸattÄ±

YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6'da 500 tam puan yaparak 4 puan türünde Türkiye birincisi olmaya hak kazanan, özel bir okulda okuyan Kaya, baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yor.

SonuçlarÄ±n açÄ±klanmasÄ±yla ÖSYM BaÅŸkanÄ± Ömer Demir, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, Bingöl Valisi Yavuz Selim KöÅŸger ve Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Kadri Engin telefonla arayarak Kaya'yÄ± baÅŸarÄ±sÄ±ndan dolayÄ± tebrik etti.

Ä°l Milli EÄŸitim Åžube Müdürü Ömer Abdulaziz Döger, öÄŸrenim gördüÄŸü okulun kurucu müdürü Nizamettin Etdöger ve okul müdürü Abdulsabur ÅžÄ±ÄŸva, Kaya ailesini ziyaret ederek mutluluklarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

SÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± heyecan ve merakla beklediÄŸini belirten Kaya, birinci olacaÄŸÄ±nÄ± hiç düÅŸünmediÄŸini söyledi. ArkadaÅŸlarÄ± ve öÄŸretmenlerinin kendisinden birincilik beklediÄŸini ifade eden Kaya, ÅŸöyle devam etti:

300 KEZ SAYFAYI YENÄ°LEDÄ°M

"Okulda sonuçlarÄ± uzunca bir süre bekledim. En az 300 kez ÖSYM sayfasÄ±nÄ± yeniledim. AkÅŸama kadar bekledik. Kuzenimle etüt yaparken sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± baÄŸÄ±rarak söylediler, inanamadÄ±m. Birinci olduÄŸumu görünce hem ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m hem mutlu oldum hem de ÅŸoka girdim. Sonra öÄŸretmenlerime koÅŸup sonucu gösterdim."

KÄ°TAP OKUMAYA DA VAKÄ°T AYIRMALI

Kaya, düzenli çalÄ±ÅŸmaya gayret ettiÄŸini dile getirerek çok fazla çalÄ±ÅŸmaya gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü aktardÄ±.

"Önemli olan çok çalÄ±ÅŸmak deÄŸil, düzenli ve planlÄ± çalÄ±ÅŸmaktÄ±r. Daha çok belirlediÄŸim konularÄ± bitirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±m. ÇözemediÄŸim sorularÄ± hocalara sordum. Önemli olan bilmediklerinizi öÄŸrenmeniz. O nedenle hocalara soru götürmek çok önemli. Okuldaki hocalarÄ±mÄ±n çok fazla emeÄŸi ve katkÄ±sÄ± oldu." diyen Kaya, kitap okumaya da vakit ayrÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

HEDEFÄ° CERRAHPAÅžA TIP

Kaya, küçük yaÅŸlardan bu yana tÄ±p eÄŸitimi almak istediÄŸine iÅŸaret ederek "CerrahpaÅŸa TÄ±p Fakültesine gitmek istiyorum." dedi.

SÄ±navlara girecek öÄŸrencilere tavsiyelerde bulunan Kaya, "KonularÄ± tam olarak kavramaya çalÄ±ÅŸsÄ±nlar. 'Çabuk çalÄ±ÅŸayÄ±m, konularÄ±m bitsin' deÄŸil, 'KonularÄ±m uzun sürsün ama tam olarak bitsin.' demek önemli. Önüme gelen sorularÄ± çözebilmeliyim." diye konuÅŸtu.