Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/03/2017 21:57

Ä°ntihar etmek iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kayadan inemedi polis botla kurtardÄ±

genÃ§ kÄ±z intihar

Aile sorunlarÄ± nedeniyle bunalÄ±ma giren 19 yaÅŸÄ±bdaki M.Ã–. deniz kÄ±yÄ±sÄ±ndaki kayanÄ±n Ã¼zerinde Ã§Ä±karak intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±. Polisin zor zar ikna ettiÄŸi kÄ±z, Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kayadan inemeyince botla kurtarÄ±ldÄ±

Zonguldak'Ä±n Yayla Mahallesi'nde deniz kÄ±yÄ±sÄ±ndaki kayanÄ±n üzerine çÄ±kan M.Ö., yakÄ±nlarÄ±nÄ± arayarak intihar edeceÄŸini söyledi. Gelen yakÄ±nlarÄ± M.Ö.'yü ikna edemeyince, polise haber verdi. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, kÄ±zÄ±n atlama ihtimaline karÅŸÄ± denizde önlem aldÄ±. DiÄŸer polis ekipleri de M.Ö.'nün yanÄ±na yaklaÅŸÄ±p yakÄ±nlarÄ±yla birlikte kÄ±zÄ± ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. YaklaÅŸÄ±k 1 saat süren çabayla M.Ö. ikna edildi. Ancak M.Ö., bu sefer de kayanÄ±n üzerinden inemedi. Bunun üzerine Deniz Polisi ekibi botla kayaya yaklaÅŸÄ±p M.Ö.'yü kurtardÄ±. Limandan karaya çÄ±karÄ±lan M.Ö., saÄŸlÄ±k kontrolü için ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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