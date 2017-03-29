Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/03/2017 21:51

BahÃ§esindeki yÄ±lanÄ± Ã¶ldÃ¼rmek isterken hayatÄ±ndan oldu

muÄŸla yÄ±lan

MuÄŸla'da bahÃ§esindeki yÄ±lanÄ± Ã¶ldÃ¼rmek iÃ§in yanlÄ±ÅŸlÄ±kla kendisini vuran SerbÃ¼lent yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Evli ve iki çocuk babasÄ± Serbülent Kurban, evinin bahçesindeki yÄ±lanÄ± tüfeÄŸinin dipçiÄŸiyle vurarak öldürmek isterken, silahÄ±nÄ±n ateÅŸ almasÄ±nÄ± sonucu kendisini vurdu. EÅŸinin kanlar içinde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören Irmak Kurban, durumu saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Ä°hbar üzerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, Serbülent Kurban'Ä± ambulansla KöyceÄŸiz Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Burada ilk tedavisi yapÄ±lan Kurban, ardÄ±ndan MuÄŸla SÄ±tkÄ± Koçman Üniversitesi AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz adam burada yapÄ±lan müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

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