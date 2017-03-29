Ä°zmir'deki patlamayla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Ä°zmir'in Buca ilÃ§esinde dÃ¼n akÅŸam patlama oldu. Patlamada Ã¶len terÃ¶rist bomba imha etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bombalar elinde patladÄ±

Ä°zmir'in Buca ilçesinde meydana gelen patlamada ölen teröristin, polise yakalanma korkusuyla imha etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bombalarÄ±n elinde patladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Ä°zmir'in Buca ilçesine baÄŸlÄ± 254 Sokak'ta gece saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda patlama meydana gelmiÅŸti. Patlamada bir terörist ölü, bir terörist ise yaralÄ± olarak ele geçirilmiÅŸti. Konu ile ilgili olarak çok çaplÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, teröristlerin yapÄ±lan kimlik tespitlerinden sonra bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya yardÄ±mcÄ± olan ve irtibatlÄ± 10 ÅŸüpheli daha polisin gün boyu yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu operasyonlar ile yakalandÄ±. Åžüphelilerin alÄ±nan ifadelerinde ölen teröristin Ä°zmir'e GüneydoÄŸu Anadolu Bölgesi'nden eylem yapmak amacÄ±yla geldiÄŸi ancak polisin çok sÄ±k tedbir aldÄ±ÄŸÄ± ve devamlÄ± operasyon yapmasÄ±ndan dolayÄ± yakalanma korkusu ile üzerinde bulunan bombalarÄ± sakin bir alanda imha etmek isterken bombalarÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±kla elinde patladÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Åžüphelilerin sorgusu Ä°zmir Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸünde devam ediyor.