Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 29/03/2017 22:20

Yeni KHK yayÄ±mlandÄ± 416 kiÅŸi gÃ¶revlerine iade edildi

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Yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re 416 kiÅŸi gÃ¶revlerine geri dÃ¶ndÃ¼

688 sayÄ±lÄ± yeni bir Kanun Hükmünde Kararname yayÄ±mlandÄ±.  Göreve iade edilen memurlarÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu kurumlar ÅŸöyle:

DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 3 kiÅŸi,

SayÄ±ÅŸtay'dan 1 kiÅŸi,

BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MüdürlüÄŸü'nden 1 kiÅŸi,

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 76 kiÅŸi,

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 15 kiÅŸi,

Sosyal Güvenlik Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 24 kiÅŸi,

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 2 kiÅŸi,

Ä°ller BankasÄ±'ndan 5 kiÅŸi,

Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüÄŸü'nden 3 kiÅŸi,

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 1 kiÅŸi,

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 1 kiÅŸi,

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü'nden 24 kiÅŸi,

Ä°çiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± Göç Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸü'nden 1 kiÅŸi,

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 4 kiÅŸi,

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Mahalli Ä°dareler Personeli'nden 90 kiÅŸi,

Türkiye Ä°statistik Kurumu'ndan 2 kiÅŸi,

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 7 kiÅŸi,

Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±ndan 7 kiÅŸi,

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± baÄŸlÄ± ve ilgili kuruluÅŸlardan 83 kiÅŸi,

UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 25 kiÅŸi,

Yüksek ÖÄŸretim Kurumu'ndan 37 kiÅŸi.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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