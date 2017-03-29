Yeni KHK yayÄ±mlandÄ± 416 kiÅŸi gÃ¶revlerine iade edildi

Yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re 416 kiÅŸi gÃ¶revlerine geri dÃ¶ndÃ¼
688 sayÄ±lÄ± yeni bir Kanun Hükmünde Kararname yayÄ±mlandÄ±. Göreve iade edilen memurlarÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu kurumlar ÅŸöyle:
DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 3 kiÅŸi,
SayÄ±ÅŸtay'dan 1 kiÅŸi,
BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MüdürlüÄŸü'nden 1 kiÅŸi,
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 76 kiÅŸi,
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 15 kiÅŸi,
Sosyal Güvenlik Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 24 kiÅŸi,
Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 2 kiÅŸi,
Ä°ller BankasÄ±'ndan 5 kiÅŸi,
Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüÄŸü'nden 3 kiÅŸi,
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 1 kiÅŸi,
Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 1 kiÅŸi,
Emniyet Genel MüdürlüÄŸü'nden 24 kiÅŸi,
Ä°çiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± Göç Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸü'nden 1 kiÅŸi,
Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 4 kiÅŸi,
Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Mahalli Ä°dareler Personeli'nden 90 kiÅŸi,
Türkiye Ä°statistik Kurumu'ndan 2 kiÅŸi,
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 7 kiÅŸi,
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±ndan 7 kiÅŸi,
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± baÄŸlÄ± ve ilgili kuruluÅŸlardan 83 kiÅŸi,
UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 25 kiÅŸi,
Yüksek ÖÄŸretim Kurumu'ndan 37 kiÅŸi.