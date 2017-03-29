Yeni KHK ile gÃ¶revine iade edilen akademisyenlerin tam listesi

Ã‡Ä±karÄ±lan yeni KHK ile 416 kamu gÃ¶revlisinden 37'si Ã¼niversitedeki gÃ¶revine iade edildi

AkÅŸam saatlerinde son dakika bir KHK haberi geldi. Resmi gazetede yayÄ±mlanan 688 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen 416 kiÅŸi görevlerine iade edildi. Ä°ade edilenler arasÄ±nda üniversitelerde görevli akademisyenler de bulunuyor. Görevlerine iade edilen akademisyenlerin listesi yayÄ±mlandÄ±.

GÖREV Ä°ADESÄ° OLAN ÜNÄ°VERSÄ°TELER

688 sayÄ±lÄ± KHK ile görev iadesi olan üniversiteler; Abdullah Gül Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ä°stanbul Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Üniversitesi, Yüzüncü YÄ±l Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ä°stanbul Medeniyet Üniversitesi, UludaÄŸ Üniversitesi.