8 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlayan dava nihayet sonuÃ§landÄ± cezalar belli oldu

MÃ¼ge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert programÄ±nda iÅŸlenen Nazmiye Ã‡am cinayetiyle ilgili Ã¶nemli bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±

Trabzon'da meydana gelen olayda 8 yÄ±l önce iki çocuk annesi 26 yaÅŸÄ±ndaki Nazmiye Çam'Ä±n cesedi sahilde bulunmuÅŸtu. Genç kadÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± darbeler sonucu öldüÄŸü ve iÅŸkence yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Olay ATV kanalÄ±ndan ekrana gelen "Müge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert" programÄ±nda da uzun süre konu oldu. TV programÄ±ndaki itiraf ve ifadelerden de yola çÄ±kan polis, cinayetle ilgili kadÄ±nÄ±n kayÄ±npederi Ali YaÅŸar Çam, eÅŸi Hasan Åžükrü Çam ve kayÄ±nbiraderi Ahmet Çam'Ä± gözaltÄ±na aldÄ±.

Ali YaÅŸar Çam'Ä±n geliniyle yasak aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, mahallede dedikodu çÄ±kÄ±nca iki oÄŸluyla bir olup, gelinini öldürdüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±. Olayla ilgili 3 isim tutuklandÄ±. Ancak delil yetersizliÄŸinden sanÄ±klar 2011'de beraat etti. Ali YaÅŸar Çam ve iki oÄŸlu tekrar AnlÄ±'nÄ±n programÄ±na katÄ±ldÄ±. 8 yÄ±l devam eden dava dün sonuçlandÄ±.

Trabzon 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanÄ±klar suçu birbirinin üzerine attÄ±. Mahkeme Ali YaÅŸar Çam (57) ve oÄŸlu Hasan Åžükrü Çam'Ä± (35) "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±.

AldÄ±ÄŸÄ± cezayÄ± duyunca bayÄ±ldÄ±

SanÄ±k Ahmet Çam ise olay olduÄŸunda 18 yaÅŸÄ±ndan küçük olmasÄ± nedeniyle 20 yÄ±l hapis cezasÄ±na mahkum oldu. KararÄ± duyan Ali YaÅŸar Çam baygÄ±nlÄ±k geçirdi. Bunun üzerine Ahmet Çam, babasÄ±na tekme atarak baÄŸÄ±rdÄ±. Daha önce tutuksuz yargÄ±lanan 3 sanÄ±ÄŸÄ±n tutuklanmasÄ±na karar verildi.