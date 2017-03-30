Yeni KHK ile kamuda gÃ¶revli 416 kiÅŸi iÅŸlerine geri dÃ¶nÃ¼yor

688 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile gÃ¶revden alÄ±nan kamuda gÃ¶revli 416 kiÅŸi yeniden gÃ¶revlerinin baÅŸÄ±na geÃ§ebilecek

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 688 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname ile 416 kiÅŸi kamudaki görevlerine iade edildi.

688 SayÄ±lÄ± OlaÄŸanüstü Hal KapsamÄ±nda BazÄ± Tedbirlerin AlÄ±nmasÄ± HakkÄ±ndaki Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi. KHK ile daha önce kamudaki görevlerinden çÄ±karÄ±lan 416 kiÅŸi görevlerine dönebilecek.

KHK'nÄ±n ekindeki listeye göre, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Mahalli Ä°dareler personelinden 90, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 83, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan 76, yükseköÄŸretim kurumlarÄ±ndan 37, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü ve Sosyal Güvenlik Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan 24’er, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 15, KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸünden 9, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Türk SilahlÄ± Kuvvetleri ile Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 7'ÅŸer, Devlet DemiryollarÄ± Ä°ÅŸletmesi Genel MüdürlüÄŸü ve Ä°ller BankasÄ±ndan 5'er, YargÄ±tay, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi Genel MüdürlüÄŸünden 4'er, DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüÄŸünden 3'er, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye Ä°statistik Kurumu, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AÅž. Genel MüdürlüÄŸü ve Türkiye Demiryolu MakinalarÄ± Sanayi Anonim Åžirketi Genel MüdürlüÄŸünden 2'ÅŸer, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Göç Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸü, SayÄ±ÅŸtay ile BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MüdürlüÄŸünden birer kiÅŸi göreve iade edildi.

Göreve ne zaman baÅŸlayacaklar

KHK'nÄ±n yayÄ±mlanmasÄ±yla görevlerine iade edilenlerin 10 gün içinde göreve baÅŸlamalarÄ± gerekiyor. Bu sürede göreve baÅŸlamayanlar çekilmiÅŸ sayÄ±lacak. Göreve baÅŸlayanlara, kamu görevinden çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± tarihten göreve baÅŸladÄ±klarÄ± tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarÄ± ödenecek. Bu kiÅŸiler, kamu görevinden çÄ±karÄ±lmalarÄ±ndan dolayÄ± herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Söz konusu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± tarihte bulunduklarÄ± yöneticilik görevi dÄ±ÅŸÄ±nda öÄŸrenim durumlarÄ± ve kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak aylÄ±k derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yapÄ±labilecek.