Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/03/2017 08:36

AK Parti seÃ§im bÃ¼rosu Ã¶nÃ¼nde silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ± yaralÄ±lar var

silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma

Ä°stanbul Esenyurt'ta iki grup arasÄ±nda silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Olay sonucunda 1'i aÄŸÄ±r 3 kiÅŸi yaralandÄ±

Örnek Mahallesi BaÄŸlar ÇeÅŸme Caddesi üzerindeki Havuzlu KavÅŸak önünde dün akÅŸam saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasÄ±nda henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlÄ± çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸma sonucunda, 3 kiÅŸi kurÅŸunlarla yaralandÄ±. SilahlÄ± çatÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan olay yerine çok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. YaralÄ± 3 kiÅŸi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavisi süren yaralÄ±lardan birinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi.

Polis olay yeri inceleme ekipleri çatÄ±ÅŸmanÄ±n olduÄŸu sokakta inceleme yaptÄ±. YapÄ±lan inceleme aynÄ± sokakta bulunan Ak Parti Esenyurt Ä°lçe Seçim Bürosu’na iki kurÅŸun isabet ettiÄŸini tespit etti. ayrÄ±ca seçim bürosunun bulunduÄŸu binanÄ±n çeÅŸitli yerlerine de kurÅŸunlar isabet ettiÄŸi belirlendi. Seçim bürosundaki bir görevli, "Bunun Ak Partiye veya büromuza yapÄ±lan bir saldÄ±rÄ± deÄŸil. Sadece dÄ±ÅŸarÄ±da olan bir çatÄ±ÅŸma. Ä°ki tane kurÅŸun tesadüfen isabet etti." dedi. Polisin olayla ilgili baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± çok yönlü soruÅŸturma devam ediyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
hava durumu

Yurt geneli hava durumu 30 Mart 2017

Meteorolojiden alÄ±nan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re yurdun bazÄ± bÃ¶lgelerinde yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak

adana operasyon

Adana'da DEAÅž ve Nusra Cephesi Ã¼yelerine dev operasyon

Adana'da DAEÅž ve Nusra Cephesi Ã¼yelerinin bulunduÄŸu tespit edilen 19 adrese dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

resmi gazete

Yeni KHK ile kamuda gÃ¶revli 416 kiÅŸi iÅŸlerine geri dÃ¶nÃ¼yor

688 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile gÃ¶revden alÄ±nan kamuda gÃ¶revli 416 kiÅŸi yeniden gÃ¶revlerinin baÅŸÄ±na geÃ§ebilecek