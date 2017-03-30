Adana'da DEAÅž ve Nusra Cephesi Ã¼yelerine dev operasyon

Adana'da DAEÅž ve Nusra Cephesi Ã¼yelerinin bulunduÄŸu tespit edilen 19 adrese dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Adana Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, bazÄ± kiÅŸilerin DEAÅž ve Nusra Cephesi'ne eleman temin ettiÄŸi ve finansman saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bilgisi üzerine operasyonbaÅŸlattÄ±.Kent merkezinde önceden belirlenen 19 adrese ÅŸafak vaktinde özel harekat polislerinin desteÄŸiyle eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenleyen ekipler, bazÄ± evlere kapÄ±larÄ± koçbaÅŸlarÄ±yla kÄ±rarak girdi.Operasyon yaklaÅŸÄ±k 500 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirildi.AralarÄ±nda yabancÄ± uyruklularÄ±n da olduÄŸu biri çocuk 11 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 10 kiÅŸinin ise arandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.Adana Adli TÄ±p Biriminde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen zanlÄ±lar, ifadeleri alÄ±nmak üzere Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne götürüldü.