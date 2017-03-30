Yurt geneli hava durumu 30 Mart 2017

Meteorolojiden alÄ±nan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re yurdun bazÄ± bÃ¶lgelerinde yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak

Türkiye'nin güney ve batÄ± kesimlerinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Güney ve Ä°ç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Ä°ç Anadolu'nun güney ve doÄŸusu, DoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ±, GüneydoÄŸu Anadolu ile MuÅŸ, Bitlis, Hakkari ve ÅžÄ±rnak çevrelerinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve açÄ±k geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± kuzey, iç ve doÄŸu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve BatÄ± Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden kuvvetlice (30-70 Km/sa), Kuzey Ege'de yer yer kÄ±sa süreli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esecek. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± bulutlu 19

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 20

Ä°zmir: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra iç kesimleri saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 25

Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra batÄ±sÄ± ile iç kesimleri yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Samsun: Az bulutlu ve açÄ±k 17

Trabzon: Az bulutlu ve açÄ±k 15

Erzurum: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± bulutlu 11

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± zamanla çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20