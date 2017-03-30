Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/03/2017 13:01

Ä°stanbul Ãœniversitesi'nde ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ± polis Ã¶ÄŸrencileri gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

istanbul Ã¼niversitesi

Ä°stanbul Ãœniversitesi'nde 42 yÄ±l Ã¶nce girdikleri Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Mahir Ã‡ayan ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± anmak iÃ§in toplanan Ã¶ÄŸrenciler ile polis arasÄ±nda gergin dakikalar yaÅŸandÄ±

Ä°stanbul Üniversitesi'nde çÄ±kan olaylarda bazÄ± öÄŸrenciler gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°stanbul Üniversitesi BeyazÄ±t yerleÅŸkesinde, KÄ±zÄ±ldere'de 42 yÄ±l önce girdikleri çatÄ±ÅŸmada öldürülen Mahir Çayan ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± anmak için toplanan öÄŸrencilere izin verilmedi. ÖÄŸrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasÄ±nda gerginlik çÄ±kmasÄ± üzerine polis müdahale etti. ÇÄ±kan olaylar öÄŸrencilerin cep telefonu kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. YaÅŸanan arbede sonrasÄ± anma için toplanan öÄŸrencilerden bir çoÄŸunun gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

 
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