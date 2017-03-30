Korku dolu dakikalar Motosikletli magandalar halk otobÃ¼sÃ¼ne taÅŸla saldÄ±rdÄ±

Antalya'nÄ±n Kepez ilÃ§esinde motosikletli iki kiÅŸi halk otobÃ¼sÃ¼ne saldÄ±rdÄ±. Magandalar mÃ¼dahale etmek isteyen ÅŸofÃ¶rÃ¼ darp ettiler

Antalya'da Lara'dan Kepez'e giden halk otobüsüne motosikletli magandalar taÅŸla saldÄ±rdÄ±, ardÄ±ndan otobüs ÅŸoförünü darp etti. Güvenlik kameralarÄ±na saniye saniye yansÄ±yan olayda ÅŸoför vücudunun çeÅŸitli yerlerinden yaralanÄ±rken, otobüs içerisindeki yolcular da kabus dolu dakikalar yaÅŸadÄ±.

MOTOSÄ°KLETLÄ° Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ°NÄ°N SALDIRISINA UÄžRADI

Olay, geçtiÄŸimiz salÄ± günü Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde saat 19.20 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Varsak istikametinden Lara'ya doÄŸru gitmekte olan Antalya BüyükÅŸehir Belediyesi halk otobüsü, Baraj Mahallesi'ne geldiÄŸi sÄ±rada yoldan geçen motosikletli iki kiÅŸinin taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.Önce ön taraftan taÅŸ atan magandalar, daha sonra otobüsün arkasÄ±na geçip taÅŸ atarak otobüsün camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±. Güvenlik kameralarÄ±na saniye saniye yansÄ±yan olayda otobüs içerisindeki yolcularÄ±n, 'Lütfen yapmayÄ±n' diye çÄ±ÄŸlÄ±k attÄ±ÄŸÄ± görüldü. Ne olduÄŸunu ÅŸaÅŸÄ±ran otobüs ÅŸoförü Berkan Ercan (29) ise saldÄ±rganlarÄ±n plakasÄ±nÄ± almak için otobüsü kenara çekti. PlakayÄ± alamayan Ercan, polisi arayarak yardÄ±m talebinde bulundu.

ÅžOFÖRÜ DARP ETTÄ°LER

Otobüsün camlarÄ±na taÅŸ atarak yolculara korku dolu anlar yaÅŸatan magandalardan bir tanesi, duran otobüsün yanÄ±na gelerek otobüs ÅŸoförü Ercan'a saldÄ±rdÄ±. TaÅŸla ÅŸoförün yüzüne vuran maganda, tekmelerle de ÅŸoförü çeÅŸitli yerinden yaraladÄ±.Yolcular tarafÄ±ndan tekrar otobüs içerisine alÄ±nan ÅŸoför, olay yerinden uzaklaÅŸmak istedi ancak saldÄ±rganÄ±n otobüse taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± devam etti. KapÄ±yÄ± kapatan otobüs ÅŸoförü, yolcularÄ±n güvenliÄŸini saÄŸlamak için bölgeden hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±. Görüntülerde darp edilen ÅŸoförün burnunun kanlar içinde kaldÄ±ÄŸÄ± gözlendi.