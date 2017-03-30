Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/03/2017 15:33

PKK'nÄ±n bombasÄ± Mardin'de 3 Ã§ocuÄŸu vurdu

pkk bomba

Devam eden PKK operasyonlarÄ±nda Mardin'de el bombasÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 3 Ã§ocuktan biri aÄŸÄ±r yaralandÄ±

Mardin'in Nusaybin ilçesi Abdulkadir PaÅŸa Mahallesinde yerde bulduklarÄ± cismi kurcalayan yaÅŸlarÄ± 3 ve 5 olan 2 kardeÅŸ aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan iki kardeÅŸ yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. Geçen yÄ±l PKK'lÄ± teröristlerin çukur kazarak barikat kurduÄŸu Abdulkadir PaÅŸa Mahallesi Umut Caddesi'nde el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu Havin GüneÅŸ (3) ve Fatih GüneÅŸ (5) yaralandÄ± Nusaybin Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lara yapÄ±lan ilk müdahaleden sonra durumu aÄŸÄ±r olan Havin GüneÅŸ, Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor.

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