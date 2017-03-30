Irak'Ä±n kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi

Irak'Ä±n kuzeyinde bulunan terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde, dün gerçekleÅŸtirilen önemli yurt içi olaylar ve günlük faaliyetlere iliÅŸkin bilgilere yer verildi.Buna göre, Irak'Ä±n kuzeyinde de AvaÅŸin/Basyan ve Hakurk bölgelerinde teröristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzi, sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklar düzenlenen hava harekatÄ± ile imha edilirken, 3 terörist de etkisiz hale getirildi.Bir baÅŸka hava harekatÄ±nda ise Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçeleri kÄ±rsalÄ±nda bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nca kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzi, sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklar imha edildi.

ÅžÄ±rnak'ta çok sayÄ±da mühimmat ele geçirildi

ÅžÄ±rnak Merkez'de düzenlenen operasyonda ise tespit edilen üç ayrÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak içerisinde ise 150 M-16 piyade tüfeÄŸi mühimmatÄ±, 200 biksi makineli tüfek mühimmatÄ±, 100 kilogram amonyum nitrat, üç tüp, iki el dürbünü, çok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ve 110 kilogram kuru erzak ile DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesinde tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±nakta dört av tüfeÄŸi ve 33 fiÅŸeÄŸi, 100 kilogram amonyum nitrat, 55 metre kablo, iki tüp, 839 kilogram esrar ve çok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geçirildi.

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n CeylanpÄ±nar ilçesinde de güvenlik güçleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan arazi aramasÄ±nda da 10 kilogram patlayÄ±cÄ± madde imha edildi.

Bingöl'de 4 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± etkisiz hale getirildi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Silvan ilçesindeki arazi aramasÄ±nda ise altÄ± ayrÄ± sÄ±ÄŸÄ±nakta 12 tüp, 100 M-16 piyade tüfeÄŸi mühimmatÄ±, 61 KalaÅŸnikof piyade tüfeÄŸi mühimmatÄ±, bir roketatar mühimmatÄ±, bir araç telsizi ve çok miktarda yaÅŸam malzemesi ile IÄŸdÄ±r'Ä±n Karakoyunlu ilçesindeki arazi aramasÄ± sÄ±rasÄ±nda bir maÄŸara içerisinde beÅŸ tüp ve çok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi bulundu.

AyrÄ±ca Bingöl'ün Genç ilçesinde, arazi aramasÄ± sÄ±rasÄ±nda tespit edilen dört el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± etkisiz hale getirildi.

2 terörist teslim oldu

Hatay'Ä±n Belen ilçesindeki bir sÄ±ÄŸÄ±nakta ise 3,45 kilogram A-4 patlayÄ±cÄ±, 162 kalaÅŸnikof piyade tüfeÄŸi mühimmatÄ±, 159 M-16 piyade tüfeÄŸi mühimmatÄ±, bir roketatar mühimmatÄ±, bir el telsizi ve çok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan Suriye'deki sözde PYD/PKK kontrolündeki bölgelerden kaçan bölücü terör örgütü mensubu iki terörist de Mardin ve ÅžÄ±rnak'taki hudut birliklerine teslim oldu.