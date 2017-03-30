FlaÅŸ Nusaybin'deki patlamada 2 Ã§ocuk aÄŸÄ±r yaralandÄ±

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde meydana gelen patlama sonucunda 2 Ã§ocuk aÄŸÄ±r yaralandÄ±

Nusaybin ilçesi Abdulkadir Mahallesi Umut sokakta oturan Havin (3) ve Fatih GüneÅŸ (5) adlÄ± kardeÅŸler bugün öÄŸlen saatlerinde sokakta bulduklarÄ± bir cismi kurcalayÄ±nca patlama meydana geldi.

Patlamada aÄŸÄ±r yaralanan 2 kardeÅŸ, Ambulans ile önce Nusaybin Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan Havin ve Fatih GüneÅŸ adlÄ± kardeÅŸler Mardin Devlet Hastanesine sevk edilirken, patlama ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.