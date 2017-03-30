Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/03/2017 16:31

Meteorolojiden Marmara'da yaÅŸayan vatandaÅŸlara kritik uyarÄ±

fÄ±rtÄ±na

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, BatÄ± Karadeniz, KÄ±yÄ± Ege ve Marmara'da ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini duyurdu

Meteoroloji'den Cuma günü öÄŸle saatlerinden itibaren Marmara'da ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini duyurdu.Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, rüzgarÄ±n yarÄ±n Marmara, Kuzey Ege ile BatÄ± Karadeniz kÄ±yÄ± kesimlerinde kuzey ve kuzeydoÄŸulu yönlerden 6-8 ÅŸiddetinde (50-70 km/saat) hÄ±zla eseceÄŸinin tahmin edildiÄŸi belirtirek, kuvvetli fÄ±rtÄ±naya karÅŸÄ± dikkatli olunmasÄ± istendi. AçÄ±klamada, fÄ±rtÄ±nanÄ±n akÅŸam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiÄŸi ifade edildi.

Kuzey Ege’de yarÄ±n ilk saatlerden itibaren rüzgarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸulu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fÄ±rtÄ±na (50-75km/sa) ÅŸeklinde esmesinin beklendiÄŸi ve fÄ±rtÄ±nanÄ±n Cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceÄŸinin tahmin edildiÄŸi belirtildi.

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