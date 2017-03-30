Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/03/2017 21:24

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 8 dilde Regaip kandili kutlama mesajÄ±

regaip kandili

Nevruz BayramÄ±'nda 7 dilde kutlama mesajÄ± gÃ¶nderen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Regaip Kandili iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± ArapÃ§a, Ä°ngilizce, KÃ¼rtÃ§e, Zazaca, Urduca, FarsÃ§a ve Azerbaycan TÃ¼rkÃ§esi dillerinde de yayÄ±nladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi Twitter hesabÄ±ndan 8 dilde Regaip kandili mesajÄ± yayÄ±nladÄ±. ErdoÄŸan paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda Türkçe olarak, "Milletimizin ve tüm Ä°slam aleminin mübarek Regâib kandilini tebrik ediyorum. Regâib kandilinin ve mübarek üç aylarÄ±n tüm insanlÄ±ÄŸa barÄ±ÅŸ ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± aynÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± Arapça, Ä°ngilizce, Kürtçe, Zazaca, Urduca, Farsça ve Azerbaycan Türkçesinde de yaptÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
polis tutuklama

Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 40 polis tutuklandÄ±

FETÃ–'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda haberleÅŸme programÄ± Bylock'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 40 polis tutuklandÄ±

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±

Alaaddin Ã‡akÄ±cÄ± ErdoÄŸan'a hakaretten hapis yatacak

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle 10 ay hapis cezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ±

fÄ±rtÄ±na

Meteorolojiden Marmara'da yaÅŸayan vatandaÅŸlara kritik uyarÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, BatÄ± Karadeniz, KÄ±yÄ± Ege ve Marmara'da ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini duyurdu