CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 8 dilde Regaip kandili kutlama mesajÄ±

Nevruz BayramÄ±'nda 7 dilde kutlama mesajÄ± gÃ¶nderen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Regaip Kandili iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± ArapÃ§a, Ä°ngilizce, KÃ¼rtÃ§e, Zazaca, Urduca, FarsÃ§a ve Azerbaycan TÃ¼rkÃ§esi dillerinde de yayÄ±nladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi Twitter hesabÄ±ndan 8 dilde Regaip kandili mesajÄ± yayÄ±nladÄ±. ErdoÄŸan paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda Türkçe olarak, "Milletimizin ve tüm Ä°slam aleminin mübarek Regâib kandilini tebrik ediyorum. Regâib kandilinin ve mübarek üç aylarÄ±n tüm insanlÄ±ÄŸa barÄ±ÅŸ ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± aynÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± Arapça, Ä°ngilizce, Kürtçe, Zazaca, Urduca, Farsça ve Azerbaycan Türkçesinde de yaptÄ±.