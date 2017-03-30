Alaaddin Ã‡akÄ±cÄ± ErdoÄŸan'a hakaretten hapis yatacak

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle 10 ay hapis cezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ±
Bolu F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve geçirdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle hastanede tedavi gören Alaattin ÇakÄ±cÄ±'nÄ±n 15 Temmuz öncesi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a söylediÄŸi sözler nedeniyle hakkÄ±nda açÄ±lan 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' davasÄ± sonuçlandÄ±.TekirdaÄŸ 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Alaattin ÇakÄ±cÄ±'nÄ±n hakaret suçunu sabit görerek ÇakÄ±cÄ±'ya 10 ay hapis cezasÄ± verdi.