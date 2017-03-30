Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 40 polis tutuklandÄ±

FETÃ–'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda haberleÅŸme programÄ± Bylock'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 40 polis tutuklandÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÖ'nün emniyet yapÄ±lanmasÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, örgütün ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±nan ve hakimliÄŸe sevk edilen 43 ÅŸüpheli polisten 40'Ä± ''silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandÄ±.Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda elde edilen yeni bilgiler doÄŸrultusunda, "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±nan ve savcÄ±lÄ±kça tutuklama talebiyle hakimliÄŸe sevk edilen 43 ÅŸüphelinin iÅŸlemleri sona erdi.

Nöbetçi hakimlik, aralarÄ±nda baÅŸkomiserlerin de bulunduÄŸu 40 ÅŸüphelinin ''silahlÄ± terör örgütüne üye'' olmak suçundan tutuklanmasÄ±na karar verdi. Hakimlik, diÄŸer 3 ÅŸüpheli polisin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na hükmetti. Serbest kalan ÅŸüpheliler hakkÄ±nda adli kontrol hükümleri gereÄŸi yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konuldu.

Bu arada, aynÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda etkin piÅŸmanlÄ±ktan yararlanarak itirafçÄ± olan ve savcÄ±lÄ±kça sadece adli kontrol uygulanmasÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edilen 2 polis de, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.