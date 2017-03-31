Kendisine top vermeyen arkadaÅŸÄ±nÄ± bÄ±Ã§akladÄ±

Ä°stanbul'da bulunan bir ortaokulda meydana gelen olayda arkadaÅŸÄ±ndan top isteyip alamayan Ã§ocuk arkadaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶ÄŸsÃ¼nden bÄ±Ã§akladÄ±

Ä°stanbul Küçükçekmece Atakent’te bulunan bir ortaokulun bahçesinde okula kaynaÅŸma öÄŸrencisi olarak gelen 7'nci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi A.A., 8'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisinden topu istedi, alamayÄ±nca ise göÄŸsünden bÄ±çakladÄ±.

13 yaÅŸÄ±ndaki ortaokul öÄŸrencisi, kendisinden 1 yaÅŸ büyük öÄŸrenciyi yanÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bÄ±çakla yaraladÄ±. Küçükçekmece Atakent’te bulunan bir ortaokulun bahçesinde önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, okula kaynaÅŸma öÄŸrencisi olarak gelen 7’nci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi A.A., iddiaya göre derste tuvalete gitmek istedi ve öÄŸretmenin “HayÄ±r” cevabÄ± vermesi üzerine yine de sÄ±nÄ±ftan çÄ±ktÄ±.

OKULA BIÇAKLA GÄ°TMÄ°Åž

Daha sonra sÄ±nÄ±fa dönmek yerine bahçeye inen A.A., maç yapan öÄŸrencilerin arasÄ±ndaki Y.S.’den topu istedi. Ancak 8’nci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Y.S., topu vermek istemedi.

Taraflar arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. A.A., cebinden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± bÄ±çakla Y.S.’yi göÄŸsünden bÄ±çakladÄ±. Onlarca öÄŸrencinin gözü önünde meydana gelen olay sonrasÄ±, saldÄ±rgan Küçükçekmece Çocuk Büro AmirliÄŸi ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan öÄŸrencinin durumunun ise iyi olduÄŸu, bÄ±çaÄŸÄ±n kalbe hasar vermediÄŸi öÄŸrenildi. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, bÄ±çaÄŸÄ±n okula nasÄ±l sokulduÄŸu da araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

Kaynak: Habertürk