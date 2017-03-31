Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/03/2017 09:23

GenÃ§ manken komÅŸusundan dayak yedi suÃ§ duyurusunda bulundu

Maya Esra TÃ¼rkmenler

Ä°stanbul AtaÅŸehir'de yaÅŸanan olayda manken Maya Esra TÃ¼rkmenler komÅŸusu tarafÄ±ndan darp edildiÄŸini iddia ederek savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulundu

Manken ve fotomodel Maya Esra Türkmenler, ÅŸubat ayÄ±nda AtaÅŸehir'de bir siteye taÅŸÄ±ndÄ±. Ev için alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan Türkmenler aracÄ±nÄ± site otoparkÄ±na park ederek kapÄ±sÄ±nÄ± açÄ±k bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± araçtan poÅŸetleri indirmeye baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada aynÄ± sitede oturan Dilek K. adlÄ± kadÄ±n, otomobiliyle Türkmenler'in aracÄ±nÄ±n yanÄ±ndan geçmek istedi. Duruma sinirlenen Dilek K.'den biraz zaman isteyen Türkmenler olumsuz cevap alÄ±nca sözlü tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Ä°ddiaya göre, Dilek K. aÄŸÄ±r hakaret ve tehditlerde bulunduÄŸu Türkmenler'e saldÄ±rdÄ±. Türkmenler, ayaÄŸÄ±ndan ve burnundan yaralandÄ±.

Darp raporu alan Türkmenler, Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na avukatÄ± Cumhur Ergen aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla suç duyurusunda bulundu. Åžikâyet dilekçesinde Dilek K. hakkÄ±nda "uzaklaÅŸtÄ±rma" gibi adli tedbirlerin uygulanmasÄ± ve hakaret, tehdit ve darptan yargÄ±lanmasÄ± istendi. Olaya site güvenlik görevlilerinin de tanÄ±k olduÄŸu belirtildi.

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