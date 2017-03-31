Yurt geneli hava durumu 31 Mart 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan son tahminlere gÃ¶re hava durumu yurt genelinde ÅŸÃ¶yle olacak

Yurdun genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun güneyi, DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu ile Ankara, EskiÅŸehir, Sivas, KÄ±rÅŸehir, Bolu, GümüÅŸhane ve Bayburt çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Genellikle saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ, Erzurum ve AÄŸrÄ± çevrelerinde yer yer karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde görülmesi beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, GüneydoÄŸu Anadolu bölgesinde kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. RüzgarÄ±n Marmara, BatÄ± Karadeniz ve Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden fÄ±rtÄ±na (40-70 km/sa) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kuzey, iç ve doÄŸu kesimlerde 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

RüzgarÄ±n ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve BatÄ± Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden fÄ±rtÄ±na (40-70 Km/sa) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± çok bulutlu, sabah ve öÄŸle saatlerinde hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve az bulutlu 15

Ä°zmir: ParçalÄ± çok bulutlu, ilk saatlerde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. 20

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 23

Antalya: ParçalÄ± ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 18

Samsun: ParçalÄ± bulutlu 10

Trabzon: ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu 12

Erzurum: ParçalÄ±, çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu, yüksekleri yer yer kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. 6

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) saÄŸanak ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. 15