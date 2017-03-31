Duyuru yapÄ±ldÄ± o tarihte 6 ilde elektrikler kesilecek

2 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lacak bazÄ± bakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 6 ilde elektrikler kesilecek

BaÅŸkent Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž., 02.04.2017 tarihinde “planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±” kapsamÄ±nda Ankara, ÇankÄ±rÄ±, Karabük, Kastamonu, KÄ±rÄ±kkale ve Zonguldak illerinde elektrik kesintisi yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Buna göre kesinti yaÅŸanacak bölgeler ve kesinti saatleri ÅŸöyle:

Ankara

“Ankara ili Kazan ilçesinde 10.00-14.00 saatleri arasÄ±nda üçüncü ÅŸahÄ±s çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Saray Mahallesi Atom ve 223. sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Ankara ili PolatlÄ± ilçesinde 10.00-16.00 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle TüfekçioÄŸlu Mahallesi, HacÄ± OsmanoÄŸlu Mahallesi, Ada ToprakpÄ±nar Mahallesi sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.”

ÇankÄ±rÄ±

“ÇankÄ±rÄ± ili Ilgaz ilçesinde 09.00-15.00 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Gazi Dede Mahallesi Ä°stanbul, Güzelkent Mahallesi DumlupÄ±nar 30 AÄŸustos ve 369, Tunahan Mahallesi ve Eryaman Mahallesi 364. sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

ÇankÄ±rÄ± ili YapraklÄ± ilçesinde 09.00-15.00 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Ä°kizören Bucak Zekeriya Köyü, YeÅŸil Yayla Yenice, Yamaç baÅŸÄ±, Yaka Ä°kizören Bucak Topuz Saray, TatlÄ±pÄ±nar, SubaÅŸÄ±, Ä°kizören, Bucak, SofuoÄŸlu, SarÄ±kaya, OvacÄ±k, Zade sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.”

Karabük

“Karabük ili Merkez ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda tesis çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Kapullu Mahallesi 904, 902 ve 905, YeÅŸil Mahallesi Hilaltepe, Åžehit Mehmet Esen, Bilgin, BaÅŸak, Özdemir, Sümbül, Neslihan, Manolya, Köprülü, FÄ±rÄ±n, Bakü, EÄŸitim, Esentepe, Camii AltÄ±, Bülbül, Burcu, BarÄ±ÅŸ, Düzce, Ahmet YÄ±lmaz, Yonca, TaÅŸkent, Oya, Mescidi Aksa ve Lale, YeniÅŸehir Mahallesi Ergenekon, KurtuluÅŸ Mahallesi Leylak, Güngör, Esentepe, BayÄ±ndÄ±r, IÅŸÄ±l, UÄŸur ve Atat Vatan sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.”

Kastamonu

“Kastamonu ili Merkez ilçesinde 09.00-12.00 saatleri arasÄ±nda üçüncü ÅŸahÄ±s çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Kuzeykent Mahallesi Üstün ve Orgeneral Atilla AteÅŸ PaÅŸa sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.”

KÄ±rÄ±kkale

“KÄ±rÄ±kkale ili YahÅŸihan ilçesinde 08.00-16.00 saatleri arasÄ±nda tesis çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle YeniÅŸehir Mahallesi 275 ve 273 sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

KÄ±rÄ±kkale ili YahÅŸihan ilçesinde 10.00-15.00 saatleri arasÄ±nda üçüncü ÅŸahÄ±s çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle HacÄ±balÄ± Köyü, HacÄ±balÄ± OSB Mahallesi 1., KÄ±zÄ±lÄ±rmak ve 4. ile Köy Önü Mevkii Mahallesi sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.”

Zonguldak

“Zonguldak ili Devrek ilçesinde 08.30-14.30 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Bucak Bodaç Köyü, Tepeköy Mahallesi, Bucak KurtdamÄ± Mahallesi, Bucak Merkez Mahallesi, Bucak AlaoÄŸlu Mahallesi, Bucak CarioÄŸlu Mahallesi, Bucak Çukur Hüseyin BeyoÄŸlu Mahallesi, Bucak KütükoÄŸlu Mahallesi, Bucak Karahatipler Mahallesi, Bucak Yeni Mahallesi Gökçebey, Bucak Çubuk Mahallesi, Bucak Kaypaklar Mahallesi Çukur, Bucak Gaziler Ä°nce Mehmetler Mahallesi, Bucak KaranlÄ±koÄŸlu Mahallesi, Bucak KöprübaÅŸÄ± Mahallesi sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.”