Ã–ÄŸrenci servisi kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta geÃ§en araca Ã§arptÄ± 18 kiÅŸi yaralandÄ±

Kocaeli'de bir Ã¶ÄŸrenci servisi kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta hÄ±zla geÃ§en araca Ã§arptÄ±. Olayda Ã¶len olmadÄ± ancak 18 kiÅŸi yaralandÄ±

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde öÄŸrencileri taÅŸÄ±yan servis minibüsü, kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k ihlali yapan araca çarptÄ±. Olayda 13'ü öÄŸrenci, 18 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ± öÄŸrenciler, gözyaÅŸlarÄ±yla ambulansÄ± bekledi. Kaza bu sabah 08.30 sÄ±ralarÄ±nda Kartepe ilçesi Sapanca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ä°ddiaya göre Mustafa Z. Ä°daresindeki hafif ticari araç, kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k ihlali yaptÄ±. Bu sÄ±rada hafif ticari araca, Kocaeli Ticaret OdasÄ± Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öÄŸrencileri ile öÄŸretmenlerini taÅŸÄ±yan Rüstem Ö. idaresindeki servis minibüsüne çarptÄ±.