SavcÄ± Atilla TaÅŸ'Ä±n tahliyesini istedi

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklu yargÄ±lanan Atilla TaÅŸ iÃ§in savcÄ± sanatÃ§Ä±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 kiÅŸinin tahliyesini istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

FETÖ'nün medya yapÄ±lanmasÄ±na yönelik aralarÄ±nda Said Sefa, Atilla TaÅŸ, Gökçe FÄ±rat ÇulhaoÄŸlu'nun da bulunduÄŸu 25'i tutuklu 29 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada sanÄ±klarÄ±n savunmasÄ± sona erdi. Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde 3 gün boyunca süren duruÅŸmada bugün yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. SavcÄ±, Atilla TaÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesini istedi. Ä°ÅŸte tahliyesi istenenler; Yakup Çetin, Yetkin YÄ±ldÄ±z, Seyit KÄ±lÄ±ç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin AydÄ±n, Abdullah KÄ±lÄ±ç, Ali AkkuÅŸ, Atilla TaÅŸ, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, OÄŸuz Usluer, Murat Aksoy ve Gökçe FÄ±rat ÇulhaoÄŸlu.