Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/03/2017 12:51

Bir kiÅŸi bile istemedi Eski baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± ArÄ±nÃ§'a aÃ§Ä±k arttÄ±rma ÅŸoku

Eski baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± ArÄ±nÃ§

TBMM eski baÅŸkanÄ± BÃ¼lent ArÄ±nÃ§'Ä±n 3. Manisa Kitap MÃ¼zayedesinde kitabÄ± 20 TL'den aÃ§Ä±k arttÄ±rmaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ± fakat kimse ilgi gÃ¶stermeyince kÃ¼tÃ¼phane eseri satÄ±n aldÄ±

Manisa 3. Kitap Müzayedesinde çoÄŸu ManisalÄ± olan yazarlarÄ±n anÄ±, gezi, biyografi ve otobiyografi kitaplarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 100 eser açÄ±k artÄ±rma usulü ile Manisa Ä°l Halk Kütüphanesi Çocuk KitaplÄ±ÄŸÄ± bölümünde satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±. Kitaplar, 5 TL'den 100 TL'ye kadar farklÄ± fiyatlarla müzayedeye çÄ±karken, müzayedeye ManisalÄ±lar fazla ilgi göstermedi. Müzayedeye Manisa Ä°l Halk Kütüphanesi de katÄ±larak kütüphanede olmayan eserleri satÄ±n aldÄ±.

KÄ°TABA OLAN Ä°LGÄ°YÄ° ARTTIRMAK Ä°ÇÄ°N YAPILDI

Manisa'da kitaba olan ilgiyi artÄ±rmak için bu yÄ±l üçüncüsü gerçekleÅŸtirilen kitap müzayedesinin yönetmenliÄŸini yapan Mehmet BeÅŸeri müzayedenin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gong yerine su bardaÄŸÄ±na vurduÄŸu yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ±yla yaparken, "17 yÄ±l oldu Manisa'ya geleli. Dediler ki 'Uykusu derin ÅŸehir' hatta bizim Hidayet KarakuÅŸ bunun romanÄ±nÄ± da yazmÄ±ÅŸtÄ±. Dedim ki ne kadar uyuyan çok olursa olsun bir tane uyuyan adam uyandÄ±rmaya yeter. Ben de gideyim ÅŸu ManisalÄ±larÄ± uyandÄ±rayÄ±m. Bir geldim ki çok uyanÄ±k varmÄ±ÅŸ memlekette. Müzayedemize katÄ±lan herkese teÅŸekkür ediyorum" dedi.

 

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