Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/03/2017 13:14

Yakalanan DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristin yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n sÄ±rrÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

deaÅŸlÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n sÄ±rrÄ±

Avrupa'dan TÃ¼rkiye'ye Ã¼zerinden geÃ§irerek Suriye'ye gÃ¶tÃ¼ren ve orada silah eÄŸitimi veren zanlÄ±nÄ±n parmaÄŸÄ±ndaki yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ evraklara mÃ¼hÃ¼r basmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

AvrupalÄ±larÄ± Türkiye üzerinden Suriye'ye götürerek DEAÅž'a katan terörist Suriyeli Safwan QahwatÄ±'Ä±n yüzüÄŸünü DEAÅž'a katÄ±lanlarÄ±n evraklarÄ±na mühür basmak için kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

DEAÅž'A KATILMASINA Ä°ZÄ°N VERDÄ°ÄžÄ° KÄ°ÅžÄ°NÄ°N EVRAÄžINA YÜZÜK MÜHRÜ BASIYORDU

Polisin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu çalÄ±ÅŸmada 25 yaÅŸÄ±ndaki QahwatÄ±'nÄ±n Suriye uyruklu olduÄŸu, ancak DEAÅž'a Lübnan'dan katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kÄ±sa sürede terör örgütü içerisinde lider kadrosuna gelerek AvrupalÄ±larÄ± DEAÅž'a katma görevi üstlendiÄŸi belirlendi.QahwatÄ±'nÄ±n sürekli parmaÄŸÄ±nda bulundurduÄŸu ve mühür yerine geçen yüzüÄŸün ise DEAÅž'a katÄ±lmak için bir iz olduÄŸu öÄŸrenildi. Avrupa'dan DEAÅž'a katÄ±lmak için Suriye'ye gitmeye çalÄ±ÅŸan ÅŸahÄ±slarÄ±n zanlÄ±yÄ± bulduÄŸu ve zanlÄ±nÄ±n bu ÅŸahÄ±slarla görüÅŸtükten sonra Suriye'ye gitmesine, DEAÅž'a katÄ±lmasÄ±na izin verdiÄŸi kiÅŸilerin evraklarÄ±na yüzük mührü bastÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Bu kiÅŸilerin de bu yüzük mühürlü evrakÄ± gösterdikten sonra Suriye'de DEAÅž'a katÄ±labildiÄŸi belirlendi.

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