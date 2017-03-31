Adil Ã–ksÃ¼z hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± detay 2014'te Bylock'u yÃ¼klemiÅŸ

15 Temmuz darbe gecesi AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlerinden sonra hakkÄ±nda yakalama emri Ã§Ä±karÄ±lan Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n 2014'ten bu yana Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanÄ±rken, baz istasyonlarÄ±nÄ± kullanarak iletiÅŸim kurduÄŸu belirtildi

FETÖ'nün darbe giriÅŸimine iliÅŸkin kÄ±rmÄ±zÄ± alarmla aranan Adil Öksüz hakkÄ±nda önemli geliÅŸmeler elde edildi. Ä°ddianameye göre iki numaralÄ± ÅŸüpheli Adil Öksüz'ün HTS kayÄ±tlarÄ±ndan, 18 Temmuz 2016'da saat 08.01'de EsenboÄŸa HavalimanÄ±ndaki saat 09.27'de ise Sabiha Gökçen HavalimanÄ±ndaki baz istasyonundan hizmet aldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Öksüz, aynÄ± gün saat 11.10 ve 22.48'de Ä°stanbul Üsküdar, saat 23.47'de Ä°stanbul Atatürk Mahallesinde baz hizmeti aldÄ±ktan sonra ertesi gün 19 Temmuz'da saat 12.43'te Sakarya AkyazÄ±'daki baz istasyonunu kullandÄ±.Öksüz'ün HTS kayÄ±tlarÄ±ndan, 21 Temmuz 2016 saat 10.22'de ABD BaÅŸkonsolosluÄŸu'ndan arandÄ±ÄŸÄ±, Öksüz'ün telefona yanÄ±t vermediÄŸi, görüÅŸmenin yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlendiÄŸi kaydedildi.

BYLOCK KULLANICISI

FETÖ'nün darbe giriÅŸimine iliÅŸkin AkÄ±ncÄ± Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, iki numaralÄ± ÅŸüpheli Adil Öksüz'ün FETÖ/PDY mensuplarÄ±nca örgüt iletiÅŸimi amacÄ±yla oluÅŸturulan ByLock yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±, ÅŸüphelinin eÅŸi Aynur Öksüz, kardeÅŸi Mehmet Öksüz ve kayÄ±nbiraderi Ali Sami YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespiti yer aldÄ±.