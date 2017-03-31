Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/03/2017 13:14

Adil Ã–ksÃ¼z hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± detay 2014'te Bylock'u yÃ¼klemiÅŸ

adil Ã¶ksÃ¼z

15 Temmuz darbe gecesi AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlerinden sonra hakkÄ±nda yakalama emri Ã§Ä±karÄ±lan Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n 2014'ten bu yana Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanÄ±rken, baz istasyonlarÄ±nÄ± kullanarak iletiÅŸim kurduÄŸu belirtildi

FETÖ'nün darbe giriÅŸimine iliÅŸkin kÄ±rmÄ±zÄ± alarmla aranan Adil Öksüz hakkÄ±nda önemli geliÅŸmeler elde edildi.  Ä°ddianameye göre iki numaralÄ± ÅŸüpheli Adil Öksüz'ün HTS kayÄ±tlarÄ±ndan, 18 Temmuz 2016'da saat 08.01'de EsenboÄŸa HavalimanÄ±ndaki saat 09.27'de ise Sabiha Gökçen HavalimanÄ±ndaki baz istasyonundan hizmet aldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Öksüz, aynÄ± gün saat 11.10 ve 22.48'de Ä°stanbul Üsküdar, saat 23.47'de Ä°stanbul Atatürk Mahallesinde baz hizmeti aldÄ±ktan sonra ertesi gün 19 Temmuz'da saat 12.43'te Sakarya AkyazÄ±'daki baz istasyonunu kullandÄ±.Öksüz'ün HTS kayÄ±tlarÄ±ndan, 21 Temmuz 2016 saat 10.22'de ABD BaÅŸkonsolosluÄŸu'ndan arandÄ±ÄŸÄ±, Öksüz'ün telefona yanÄ±t vermediÄŸi, görüÅŸmenin yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlendiÄŸi kaydedildi.

BYLOCK KULLANICISI

FETÖ'nün darbe giriÅŸimine iliÅŸkin AkÄ±ncÄ± Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, iki numaralÄ± ÅŸüpheli Adil Öksüz'ün FETÖ/PDY mensuplarÄ±nca örgüt iletiÅŸimi amacÄ±yla oluÅŸturulan ByLock yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±, ÅŸüphelinin eÅŸi Aynur Öksüz, kardeÅŸi Mehmet Öksüz ve kayÄ±nbiraderi Ali Sami YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespiti yer aldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
banka kavgasÄ±

Banka soymak isteyince Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ± yaralÄ±lar var

Pendik'te bir ÅŸahÄ±s banka soymak istedi. O kiÅŸiyle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±

pencereden para atmak

Pencereden oÄŸluna ekmek parasÄ± atmak istemeyen adam hayatÄ±ndan oldu

TekirdaÄŸ'da binanÄ±n ikinci katÄ±ndan oÄŸluna ekmek almasÄ± iÃ§in para atmak isteyen baba, dengesini kaybederek hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ã§anakkale

YGS'ye alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bulanÄ±ma giren genÃ§ kÄ±z intihar etti

YGS'ye bir dakika geÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sÄ±nava alÄ±nmayan BÃ¼ÅŸranur KalaycÄ±, bulanÄ±ma girdiÄŸi iÃ§in kendini asarak hayatÄ±na son verdi