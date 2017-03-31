Tunceli'de PKK operasyonu roket ve anti tank mayÄ±nÄ± ele geÃ§irildi

Tunceli'de devam eden terÃ¶r operasyonlarÄ±nda PKK'lÄ±larÄ±n bir sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± daha imha edildi

Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± timler tarafÄ±ndan OvacÄ±k ilçesinde operasyon gerçekleÅŸtirildi. Timler, operasyonda terör örgütü üyelerine ait bir sÄ±ÄŸÄ±nakta 6 adet roketatar mühimmatÄ±, 1 adet anti tank mayÄ±nÄ±, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet el telsizi ve çok sayÄ±da yaÅŸamsal malzeme ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin Tunceli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ± ile bulunduÄŸu yerde imha edildiÄŸi öÄŸrenildi. Tunceli ValiliÄŸi ise terörist unsurlarÄ±n bulunmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n azim ve kararlÄ±lÄ±kla sürdürüldüÄŸünü bildirdi.