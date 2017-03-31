Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/03/2017 14:00

YGS'ye alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bulanÄ±ma giren genÃ§ kÄ±z intihar etti

Ã§anakkale

YGS'ye bir dakika geÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sÄ±nava alÄ±nmayan BÃ¼ÅŸranur KalaycÄ±, bulanÄ±ma girdiÄŸi iÃ§in kendini asarak hayatÄ±na son verdi

Çanakkale'nin Biga ilçesi'nde 12 Mart pazar günü yapÄ±lan YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) bir dakikalÄ±k gecikme nedeniyle alÄ±nmayÄ±nca bunalÄ±ma giren 18 yaÅŸÄ±ndaki BüÅŸranur KalaycÄ±, iple kendini tavana astÄ±. KÄ±z kardeÅŸi Gülnur, akÅŸam eve geldiÄŸinde BüÅŸranur'un odasÄ±nda tavana asÄ±lÄ± cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Haber verilmesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, BüÅŸranur'un intihar ettiÄŸini belirledi. SavcÄ±nÄ±n olay yerinde incelemesinin ardÄ±ndan BüÅŸranur KalaycÄ±'nÄ±n kesin ölüm nedeninin saptanmasÄ± için cesedi otopsi için Bursa Adli TÄ±p Kurumu Morgu'na gönderildi.

 

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