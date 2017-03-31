Pencereden oÄŸluna ekmek parasÄ± atmak istemeyen adam hayatÄ±ndan oldu

TekirdaÄŸ'da binanÄ±n ikinci katÄ±ndan oÄŸluna ekmek almasÄ± iÃ§in para atmak isteyen baba, dengesini kaybederek hayatÄ±nÄ± kaybetti

TekirdaÄŸ'da 2'inci kattaki evlerinin penceresinden oÄŸluna ekmek almasÄ± için para attÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada dengesini kaybederek düÅŸen talihsiz adam hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olay, Çerkezköy ilçesinin Fevzi PaÅŸa Mahallesi NamÄ±k Kemal BulvarÄ± üzerinde geçtiÄŸimiz gün meydana geldi. 5 katlÄ± bir apartmanÄ±n 2'nci katÄ±nda oturan Zeki Üzen, pencereden beton zemine düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. Polis, Çerkezköy'de köftecilik yapan Üzen'in pencereden nasÄ±l düÅŸtüÄŸü araÅŸtÄ±rÄ±rken, yürek burkan detaylara da ulaÅŸtÄ±. Zeki Üzen'in, aÅŸaÄŸÄ±daki oÄŸluna ekmek almasÄ± için pencereden para attÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada dengesini kaybederek beton zemine düÅŸtüÄŸü, oÄŸlunun da bu anlara tanÄ±k olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Çevresinde sevilen bir kiÅŸi olan Üzen'in ölümü, yakÄ±nlarÄ±nÄ± ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± yasa boÄŸdu.