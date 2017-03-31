Banka soymak isteyince Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ± yaralÄ±lar var

Pendik'te bir ÅŸahÄ±s banka soymak istedi. O kiÅŸiyle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul Pendik Kaynarca'da banka ÅŸubesine saat 13.30 sÄ±ralarÄ±nda gelen biri kadÄ±n 2 kiÅŸi, müÅŸterilerden birini rehin aldÄ±. Bu sÄ±rada bankanÄ±n güvenlik görevlisi, erkek soyguncuyu bacaÄŸÄ±ndan vurdu. Soyguncunun da karÅŸÄ±lÄ±k vermesi üzerine güvenlik görevlisi karnÄ±ndan yaralandÄ±. 2 soyguncu para alamadan geldikleri araçla kaçtÄ±. YaralÄ± güvenlik görevlisi ise ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaçan soyguncular bir süre sonra gittikleri hastanede yakalandÄ±. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.