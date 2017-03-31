Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/03/2017 15:38

Bakan Fikri IÅŸÄ±kâ€™Ä±n konvoyunda korkunÃ§ kaza yaralÄ±lar var

Fikri IÅŸÄ±k konvoyu

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k'Ä±n da bulunduÄŸu konvoy kaza geÃ§irdi

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, cuma namazÄ± için camiye giderken, konvoydaki araçlar kaza yaptÄ±. Bakan konvoyunda bulunan Kadir Koncuk yönetimindeki 29 AN 700 plakalÄ± otomobil, aniden yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtilen Özgür AltuntaÅŸ’Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± minibüse çarptÄ±.

Kazada iki aracÄ±n sürücüleri ile otomobilde bulunan Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n MüÅŸaviri Ertan ÖmeroÄŸlu ile Kelkit Ä°lçesi eski Belediye BaÅŸkanÄ± Muammer Duran ve foto muhabiri Özgür Yurdakalen yaralandÄ±. Konvoya eÅŸlik eden saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ±lara ilk müdahaleyi yaptÄ±. YaralÄ±lar gelen ambulanslarla GümüÅŸhane Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

(FÄ°KRÄ° IÅžIK)

Kaza sonrasÄ± Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, hastanenin acil servisine giderek, yaralÄ±larÄ±n durumuyla ilgili bilgi aldÄ±.

BasÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸen ziyaret sonrasÄ±nda hastane çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Bakan Fikri IÅŸÄ±k, "4 arkadaÅŸÄ±mÄ±z yaralÄ±. Bunlardan bir tanesinin durumu biraz daha ciddi ama doktorlarÄ±mÄ±z verdiÄŸi ilk verdiÄŸi bilgi hayati tehlike çok gözükmüyor. DiÄŸer arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hayati tehlikesi yok. GeçmiÅŸ olsun, Allah beterinden saklasÄ±n diyoruz" ifadelerini kullandÄ±. 

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