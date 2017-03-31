Fadimana Halisdemir gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±

15 Temmuz ÅŸehidi Ã–mer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir bugÃ¼n gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde topraÄŸa verildi

15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra ÅŸehit edilen Ömer Halisdemir'in annesi 69 yaÅŸÄ±ndaki Fadimana Halisdemir, dün geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu Ömer Halisdemir EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.Fadimana Halisdemir'in NiÄŸde'nin Bor ilçesine baÄŸlÄ± Çukurkuyu beldesinde HamzalÄ± Camii'nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±na, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TürkeÅŸ, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fatih Åžahin, CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent Gök, NiÄŸde Valisi Ertan PeynircioÄŸlu, NiÄŸde Belediye BaÅŸkanÄ± Faruk AkdoÄŸan, AK Parti NiÄŸde Milletvekilleri Alparslan KavaklÄ±oÄŸlu, ErdoÄŸan Özegen, CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ömer Halisdemir'in babasÄ± Hasan Hüseyin Halisdemir, kardeÅŸleri ve çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Fadimana Halisdemir'in cenazesi, cenaze namazÄ±nÄ±n kÄ±lÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ömer Halisdemir'in mezarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Çukurkuyu Belde MezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi.AyrÄ±ca, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TürkeÅŸ, Ömer Halisdemir'in mezarÄ±nÄ± da ziyaret ederek, dua etti.