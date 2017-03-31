BankayÄ± soymak isterken vurulan iki ÅŸahÄ±s hastanede yakalandÄ±

Pendik'te bir bankayÄ± soymak isterken gÃ¼venlik gÃ¶revlisiyle Ã§atÄ±ÅŸan soygunculardan biri bacaÄŸÄ±ndan yaralanÄ±nca gittikleri hastanede yakalandÄ±lar

Pendik Kaynarca'da banka soygunu giriÅŸimi yaÅŸandÄ±. BankanÄ±n güvenlik görevlisi ile soyguncular arasÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 2 kiÅŸi yaralandÄ±.Banka ÅŸubesine saat 13.30 sÄ±ralarÄ±nda gelen biri kadÄ±n 2 kiÅŸi, müÅŸterilerden birini rehin aldÄ±. Bu sÄ±rada bankanÄ±n güvenlik görevlisi, erkek soyguncuyu bacaÄŸÄ±ndan vurdu. Soyguncunun da karÅŸÄ±lÄ±k vermesi üzerine güvenlik görevlisi karnÄ±ndan yaralandÄ±.2 soyguncu para alamadan geldikleri araçla kaçtÄ±. YaralÄ± güvenlik görevlisi ise ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaçan soyguncular bir süre sonra gittikleri hastanede yakalandÄ±. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.