Son dakika Atilla TaÅŸ'Ä±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu 21 sanÄ±ÄŸa tahliye kararÄ±

SavcÄ± ve avukatlar aralarÄ±nda FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklu yargÄ±lanan Atilla TaÅŸ'Ä±n da bulunduÄŸu 21 sanÄ±ÄŸÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± koyarak serbest bÄ±raktÄ±

Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki beÅŸinci duruÅŸmaya, Ünal TanÄ±k, Ufuk ÅžanlÄ±, Atilla TaÅŸ, Gökçe FÄ±rat ÇulhaoÄŸlu'nun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu tutuklu 25 sanÄ±k, 2 tutuksuz sanÄ±k ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmada sanÄ±k ve avukatlarÄ±n talepleri alÄ±ndÄ±. Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, suç vasfÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸme ihtimalinin bulunmasÄ±, tutukluluÄŸun tedbir mahiyetinde bulunmasÄ± ve tutuklu kaldÄ±klarÄ± süre dikkate alÄ±narak tutuklu sanÄ±klar Atilla TaÅŸ, Gökçe FÄ±rat ÇulhaoÄŸlu, Yakup Çetin, Yetkin YÄ±ldÄ±z, Seyit KÄ±lÄ±ç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin AydÄ±n, Abdullah KÄ±lÄ±ç, Ali AkkuÅŸ, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, OÄŸuz Usluer ve Murat Aksoy'un haklarÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konularak tahliyelerine, diÄŸer tutuklu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n ise mevcut durumlarÄ±nÄ±n devamÄ±na karar verilmesini talep etti.