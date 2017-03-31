Evden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan koca 2 Ã§ocuÄŸunun annesini gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kÄ±rmadan Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Bursa'da evden uzaklaÅŸtÄ±rma cezasÄ± olan gÃ¶zÃ¼ dÃ¶nmÃ¼ÅŸ koca, 2 Ã§ocuÄŸunun evde olmayÄ±ÅŸÄ± Ã¼zerine eÅŸini tabancayla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Bursa'da, iki çocuk annesi bir kadÄ±n, evden uzaklaÅŸtÄ±rma cezasÄ± verilen kocasÄ± tarafÄ±ndan öldürüldü. Olay, ÇÄ±rpan Mahallesi Karaosman Sokakta bir apartmanda meydana geldi. Mahkeme tarafÄ±ndan evden uzaklaÅŸtÄ±rma cezasÄ± verilen Yakup G, bugün saat 14.30 sularÄ±nda eve geldi. Ä°çeri giren Yakup G, 35 yaÅŸÄ±ndaki karÄ±sÄ± NurÅŸen G. ile tartÄ±ÅŸtÄ±. Öfkeli adam, tabancayla ateÅŸ ederek eÅŸini öldürdü.Silah seslerini duyan apartman sakinleri polisi aradÄ±. Çilingir marifetiyle içeri giren ekipler, 2 çocuk annesi kadÄ±nÄ±n kanlar içinde cesedini buldu. NurÅŸen G'yi öldürdükten sonra firar eden katil zanlÄ±sÄ± koca, yarÄ±m saat sonra polisler tarafÄ±ndan yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Çiftin 8 yaÅŸÄ±nda ismi öÄŸrenilemeyen bir erkek, 15 yaÅŸÄ±nda da G.G. adlÄ± kÄ±z çocuklarÄ± olduÄŸu, ancak cinayet esnasÄ±nda okulda olduklarÄ± öÄŸrenildi. Öldürülen kadÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ± acÄ± haberle eve akÄ±n ederken, cinayetle alakalÄ± tahkikat sürüyor.