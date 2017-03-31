Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/03/2017 18:21

Ã–lÃ¼m kapÄ±sÄ±nÄ± oÄŸlunun cenaze tÃ¶reninde Ã§aldÄ±

anne Ã¶lÃ¼m

Antalya'da 3 gÃ¼n Ã¶nce kanserden dolayÄ± kaybettiÄŸi oÄŸlunun taziyesinde dengesini kaybedip balkondan dÃ¼ÅŸen Zeynep Ã–zkan, tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtulamadÄ±

Antalya'da 3 gün önce kanserden hayatÄ±nÄ± kaybeden 80 yaÅŸÄ±ndaki acÄ±lÄ± anne Zeynep Özkan, oÄŸlunun taziyesinde çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± balkonda dengesini kaybedince 2 metrelik yükseklikten zemine düÅŸtü. Taziye evinde bulunan oÄŸlu ve kÄ±zÄ± tarafÄ±ndan GazipaÅŸa Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan Zeynep Özkan burada yapÄ±lan ilk müdahalesinin ardÄ±ndan Alanya Devlet Hastanesine sevkedildi. Özkan burada yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

 

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