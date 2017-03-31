Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/03/2017 18:45

Polisin Ã¶lÃ¼mden kurtardÄ±ÄŸÄ± engelli genÃ§ten bÃ¼yÃ¼k sitem

polis antalya

Antalya'da Ã¼st geÃ§itten 100 TL bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in atlamaya kalkan engelli genci polis kurtardÄ±. GenÃ§ polislere teÅŸekkÃ¼r etmek yerine sitemkar bir tutum sergiledi

Antalya'da üst geçide çÄ±karak intihara teÅŸebbüs eden bedensel engelli genç, polisin hÄ±zlÄ± hamlesiyle ölümün kÄ±yÄ±sÄ±ndan alÄ±ndÄ±.  Ä°ddiaya göre, ihtiyacÄ± olan 100 TL'yi bulamadÄ±ÄŸÄ± için yaya üst geçide çÄ±kÄ±p korkuluklarÄ±n diÄŸer tarafÄ±nda beklemeye baÅŸlayan genci gören vatandaÅŸlar durumu polise bildirdi. Olay yerine kÄ±sa sürede gelen polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri genci ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. YakÄ±ndaki büyükÅŸehir belediyesinden de yardÄ±m için gelen görevliler, ismi Onur H. olduÄŸu öÄŸrenilen gencin derdini anlayÄ±p yardÄ±mcÄ± olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Onur H., yürüyen merdivenlerden inerken ise polise beklenmedik bir sitemde bulundu. "Biraz yavaÅŸ çekseydiniz olmaz mÄ±ydÄ±" abi diye polise sitem eden Onur H. kimlik sorgulamasÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra belediye binasÄ±na alÄ±ndÄ±. Onur H., hÄ±zlÄ±ca ölümden alÄ±nmasÄ±na sitemini "Biraz yavaÅŸ çekseydiniz olmaz mÄ±ydÄ± aÄŸabey" sözleriyle binasÄ±na giderken de sürdürdü. Onur H.'nin daha önce de yaya üst geçitlerinde intihar teÅŸebbüsünde bulunduÄŸu öÄŸrenildi.

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