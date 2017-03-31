Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/03/2017 21:02

O il iÃ§in flaÅŸ karar 1 ay boyunca yasaklandÄ±

adana

1-30 Nisan 2017 tarihleri arasÄ±nda Adana'da yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe yasak geldi

Güvenlik nedeniyle toplantÄ± ve gösterilerin ay sonuna kadar yasaklandÄ±ÄŸÄ± yerler ÅŸöyle: Valilik hizmet binasÄ± ve çevresi ile yeni emniyet müdürlüÄŸü binasÄ±, karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan boÅŸ alan, Erdal Acet Caddesi üzerinde bulunan DöÅŸeme Mahallesi MuhtarlÄ±k binasÄ± ve yanÄ±nda bulunan otopark ile çevresi, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü hizmet binasÄ± ve çevresi ile yanÄ±nda bulunan Sabahattin Zaim ParkÄ± ve hizmet binasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan iki otopark,

Adana Adliye binasÄ±, ve çevresi ile yanÄ±nda bulunan Ä°nönü ParkÄ± ve park çevresinde bulunan otoparklar, Ege BaÄŸatur BulvarÄ± üzerinde bulunan Bölge Adliye binasÄ± ve çevresi, Orgeneral Temel Cingöz KÄ±ÅŸlasÄ± (Jandarma Bölge KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± hizmet binasÄ±) ve çevresinde, Mithat Özsan BulvarÄ± üzerinde bulunan Orgeneral Ä°zzetin ÇalÄ±ÅŸlar KÄ±ÅŸlasÄ± (6. Mekanize Piyade Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ± hizmet binasÄ±) ve çevresi, Ä°ncirlik 10. Tanker Üst KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ncirlik Hava üssü ile çevresi, ABD Adana KonsolosluÄŸu hizmet binasÄ± ve çevresi.

Kaynak: Hürriyet

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