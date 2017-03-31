Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/03/2017 21:32

Nabi AvcÄ± Halit AkÃ§atepe'nin ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi

Nabi AvcÄ±

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n usta sanatÃ§Ä±sÄ± Halit AkÃ§atepe'nin vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mesaj yayÄ±nladÄ±

Kültür ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, "Sinema tarihimize yön veren, bir döneme damgasÄ±nÄ± vuran bir kadronun vazgeçilmez isimlerinden Akçatepe'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakÄ±nlarÄ±na, sevenlerine ve sanat camiamÄ±za baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum" dedi.

Kültür ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Türk sinemasÄ±nÄ±n duayen isimlerinden Halit Akçatepe'nin vefatÄ± dolayÄ±sÄ±yla bir mesaj yayÄ±mladÄ±. MesajÄ±nda Alçatepe'ye Allah'tan rahmet, ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyen AvcÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Türk sinemasÄ±nda mümtaz bir yeri olan Halit Akçatepe, ailesinden devraldÄ±ÄŸÄ± sanatçÄ± kimliÄŸini büyük bir baÅŸarÄ± ile taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ; canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterlerle halkÄ±mÄ±zÄ±n gönlünde sevilen bir sanatçÄ± ve hafÄ±zalarda unutulmaz bir isim olmuÅŸtur. Sinema tarihimize yön veren, bir döneme damgasÄ±nÄ± vuran bir kadronun vazgeçilmez isimlerinden Akçatepe'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakÄ±nlarÄ±na, sevenlerine ve sanat camiamÄ±za baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum."

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