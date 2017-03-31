Kendisini intihar etmek Ã¼zereyken kurtaran polisi azarladÄ±

Antalya'da yaÅŸanan olayda intihar giriÅŸiminde bulunan genci kurtaran polis genÃ§ tarafÄ±ndan azarlandÄ±

Antalya'da yaya üst geçidinde intihar giriÅŸiminde bulunan 26 yaÅŸÄ±ndaki O. H., kendisini kurtaran polise, "Biraz yavaÅŸ çekseydiniz olmaz mÄ±ydÄ±?" ÅŸeklinde verdiÄŸi cevapla dikkat çekti.

Antalya'da Mevlana KavÅŸaÄŸÄ±'ndaki yaya üst geçidinde intihar giriÅŸiminde bulunan O. H.'yi polis ekiplerinin yanÄ± sÄ±ra BüyükÅŸehir Belediyesi görevlileri ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. 5 kardeÅŸiyle birlikte çadÄ±rda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri süren H., biten mutfak tüpü için Antalya DefterdarlÄ±ÄŸÄ±'na giderek yardÄ±m istediÄŸini söyledi. Buradaki görevlilerin kendisini BüyükÅŸehir Belediyesi'ne yönlendirdiÄŸini iddia eden O. H., güvenlik görevlilerinin kendisini içeriye almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Tüp için 100 liraya ihtiyacÄ± olduÄŸunu dile getiren H.'nin bir anlÄ±k dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanan polis ekipleri, vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla H.'yi yakaladÄ±. Polise kendisini hÄ±zlÄ± kurtarmasÄ±ndan dolayÄ± serzeniÅŸte bulunan H., "Biraz yavaÅŸ çekseydiniz olmaz mÄ±ydÄ±?" dedi. BüyükÅŸehir Belediyesi Hizmet BinasÄ±'na alÄ±nan O. H.'ye belediyenin destekte bulunacaÄŸÄ± belirtildi. O. H.'nin daha önce de intihar giriÅŸiminde bulunduÄŸu öÄŸrenildi.