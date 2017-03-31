Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/03/2017 21:44

Kendisini intihar etmek Ã¼zereyken kurtaran polisi azarladÄ±

intihar giriÅŸimi

Antalya'da yaÅŸanan olayda intihar giriÅŸiminde bulunan genci kurtaran polis genÃ§ tarafÄ±ndan azarlandÄ±

Antalya'da yaya üst geçidinde intihar giriÅŸiminde bulunan 26 yaÅŸÄ±ndaki O. H., kendisini kurtaran polise, "Biraz yavaÅŸ çekseydiniz olmaz mÄ±ydÄ±?" ÅŸeklinde verdiÄŸi cevapla dikkat çekti.

Antalya'da Mevlana KavÅŸaÄŸÄ±'ndaki yaya üst geçidinde intihar giriÅŸiminde bulunan O. H.'yi polis ekiplerinin yanÄ± sÄ±ra BüyükÅŸehir Belediyesi görevlileri ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. 5 kardeÅŸiyle birlikte çadÄ±rda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri süren H., biten mutfak tüpü için Antalya DefterdarlÄ±ÄŸÄ±'na giderek yardÄ±m istediÄŸini söyledi. Buradaki görevlilerin kendisini BüyükÅŸehir Belediyesi'ne yönlendirdiÄŸini iddia eden O. H., güvenlik görevlilerinin kendisini içeriye almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Tüp için 100 liraya ihtiyacÄ± olduÄŸunu dile getiren H.'nin bir anlÄ±k dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanan polis ekipleri, vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla H.'yi yakaladÄ±. Polise kendisini hÄ±zlÄ± kurtarmasÄ±ndan dolayÄ± serzeniÅŸte bulunan H., "Biraz yavaÅŸ çekseydiniz olmaz mÄ±ydÄ±?" dedi. BüyükÅŸehir Belediyesi Hizmet BinasÄ±'na alÄ±nan O. H.'ye belediyenin destekte bulunacaÄŸÄ± belirtildi. O. H.'nin daha önce de intihar giriÅŸiminde bulunduÄŸu öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Nabi AvcÄ±

Nabi AvcÄ± Halit AkÃ§atepe'nin ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n usta sanatÃ§Ä±sÄ± Halit AkÃ§atepe'nin vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mesaj yayÄ±nladÄ±

adana

O il iÃ§in flaÅŸ karar 1 ay boyunca yasaklandÄ±

1-30 Nisan 2017 tarihleri arasÄ±nda Adana'da yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe yasak geldi

polis antalya

Polisin Ã¶lÃ¼mden kurtardÄ±ÄŸÄ± engelli genÃ§ten bÃ¼yÃ¼k sitem

Antalya'da Ã¼st geÃ§itten 100 TL bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in atlamaya kalkan engelli genci polis kurtardÄ±. GenÃ§ polislere teÅŸekkÃ¼r etmek yerine sitemkar bir tutum sergiledi