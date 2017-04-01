Demet Ã¶ÄŸretmen 5 kiÅŸiye can verdi

Samsun'da kalbi duran ve ardÄ±ndan beyin Ã¶lÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸen genÃ§ Ã¶ÄŸretmen Demet Ä°yigÃ¼n'Ã¼n organlarÄ± 5 hastaya nakledilecek

Samsun'un Ä°lkadÄ±m ilçesinde kalbi duran ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede beyin ölümü gerçekleÅŸen 32 yaÅŸÄ±ndaki Türkçe öÄŸretmeni Demet Ä°yigün'ün karaciÄŸeri, böbrekleri ve kornealarÄ± 5 hastaya nakledilmek üzere alÄ±ndÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, görev yaptÄ±ÄŸÄ± 19 MayÄ±s ilçesindeki Ä°smail Çolak Ortaokuluna giderken kalbi duran Demet Ä°yigün, yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan Ondokuz MayÄ±s Üniversitesi (OMÜ) TÄ±p Fakültesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hastanede 8 gün yoÄŸun bakÄ±mda tutulan Demet öÄŸretmenin yapÄ±lan tüm müdahaleye raÄŸmen beyin ölümü gerçekleÅŸti.

Hastane yetkilileri, Demet öÄŸretmenin organlarÄ±nÄ±n baÄŸÄ±ÅŸlanmasÄ± için yakÄ±nlarÄ±yla görüÅŸtü. GörüÅŸmenin olumlu sonuçlanmasÄ± üzerine Ä°yigün'den alÄ±nan karaciÄŸer, böbrekler ve kornealar SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait uçakla Samsun'a gelen ekiplere teslim edildi.

Ä°yigün'ün karaciÄŸeri Erzurum'a götürüldü. Böbrekleri ve kornealarÄ± ise Samsun'da tedavi gören 4 hastaya nakledilecek.

OMÜ TÄ±p Fakültesi ÖÄŸretim Üyesi Doç. Dr. YarkÄ±n Kamil YakupoÄŸlu, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Demet Ä°yigün'ün yakÄ±nlarÄ±na duyarlÄ±lÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkür etti.

Demet öÄŸretmenin eÅŸi Ahmet Ä°yigün ise 8 yÄ±l önce evlendiklerini, biri 5 yaÅŸÄ±nda erkek, diÄŸeri 2 yaÅŸÄ±nda kÄ±z olmak üzere iki çocuklarÄ± olduÄŸunu belirtti.

EÅŸinin organlarÄ±yla insanlara yeni yaÅŸamlar sunduÄŸunu anlatan Ä°yigün, bu sayede saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸacak kiÅŸilerden onun için dua etmelerini istedi.