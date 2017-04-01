Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/04/2017 09:09

14 yaÅŸÄ±ndaki Hamza'nÄ±n feci sonu

Hamza Y.

Afyonkarahisar'da yaÅŸanan olayda 14 yaÅŸÄ±ndaki Hamza Y. kendini besihanede astÄ±

Afyonkarahisar'da KÄ±ÅŸlacÄ±k Ortaokulu 3'üncü sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Hamza Y.'yi evlerinin yanÄ±ndaki besihanenin tavanÄ±na iple asÄ±lÄ± gören yakÄ±nlarÄ±, hemen yardÄ±ma koÅŸtu. Ä°pi keserek Hamza Y.'yi indiren yakÄ±nlarÄ±, durumu saÄŸlÄ±k ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Hamza Y.'nin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi.

Olay yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan Hamza Y.'nin cesedi, otopsi yapÄ±lmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Ä°ntihar mÄ± etti

Hamza Y.'nin intihar etmiÅŸ olabileceÄŸi ihtimali üzerinde duran jandarma, soruÅŸturmayÄ± sürdürüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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