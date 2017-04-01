Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/04/2017 10:51

Yurt geneli hava durumu 1 Nisan 2017

hava durumu

Meteorolojiden alÄ±nan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu nasÄ±l olacak? Detaylar haberimizde

Yurdun güney ve doÄŸu kesimlerinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun güneyi, DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu ile MuÄŸla, Denizli, Afyonkarahisar, KÄ±rÅŸehir, Yozgat, Sivas, GümüÅŸhane ve Bayburt çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n GüneydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu ile ElazÄ±ÄŸ, Bitlis ve ÅžÄ±rnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, Akdeniz ile GüneydoÄŸu Anadolu'da yer yer gökgürültülü saÄŸanak, ilk saatlerde Kars çevrelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kuzey ve doÄŸu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

RüzgarÄ±n genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu, yurdun güneydoÄŸu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ± ile Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu 17

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu 14

Ä°zmir: ParçalÄ± bulutlu 17

Adana: ParçalÄ± çok bulutlu, saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 23

Antalya: ParçalÄ± çok bulutlu, öÄŸle saatlerinde saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu 11

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu 10

Erzurum: ParçalÄ± çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu, ilk saatlerde yüksekleri karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu 5

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasÄ± bekleniyor. Ä°lk saatlerde yer yer sis hadisesi görüleceÄŸi tahmin ediliyor. 12

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