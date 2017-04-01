GÃ¶zaltÄ±ndaki 16 polis FETÃ–'den tutuklandÄ±

Manisa'da FETO'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 16 emniyet mensubu tutuklandÄ±

Manisa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan FETÖ/PDY'nin emniyet yapÄ±lanmasÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 20 Mart tarihinde Manisa, Bursa, BalÄ±kesir ve Antalya'da düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda toplamda 34 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ÅŸahÄ±slar emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilmiÅŸti. Örgüt içinde faaliyet gösterdiÄŸi belirlenen ve açÄ±ÄŸa alÄ±narak, meslekten ihraç edilen emniyet mensuplarÄ±ndan K.Y., M.Y., A.M.Ö, S.K., Ä°.G, K.T, Ö.K.S, R.G, R.Ü, L.C., Z.A, Y.K., Y.E, Y.K. Ä°.Ç. ve C.S. tutuklanÄ±rken, 18 ÅŸüpheli ise mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.