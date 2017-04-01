Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/04/2017 11:24

GÃ¶zaltÄ±ndaki 16 polis FETÃ–'den tutuklandÄ±

tutuklama

Manisa'da FETO'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 16 emniyet mensubu tutuklandÄ±

Manisa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan FETÖ/PDY'nin emniyet yapÄ±lanmasÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 20 Mart tarihinde Manisa, Bursa, BalÄ±kesir ve Antalya'da düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda toplamda 34 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ÅŸahÄ±slar emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilmiÅŸti. Örgüt içinde faaliyet gösterdiÄŸi belirlenen ve açÄ±ÄŸa alÄ±narak, meslekten ihraç edilen emniyet mensuplarÄ±ndan K.Y., M.Y., A.M.Ö, S.K., Ä°.G, K.T, Ö.K.S, R.G, R.Ü, L.C., Z.A, Y.K., Y.E, Y.K. Ä°.Ç. ve C.S. tutuklanÄ±rken, 18 ÅŸüpheli ise mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
hava durumu

Yurt geneli hava durumu 1 Nisan 2017

Meteorolojiden alÄ±nan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu nasÄ±l olacak? Detaylar haberimizde

Hamza Y.

14 yaÅŸÄ±ndaki Hamza'nÄ±n feci sonu

Afyonkarahisar'da yaÅŸanan olayda 14 yaÅŸÄ±ndaki Hamza Y. kendini besihanede astÄ±

Demet Ä°yigÃ¼n

Demet Ã¶ÄŸretmen 5 kiÅŸiye can verdi

Samsun'da kalbi duran ve ardÄ±ndan beyin Ã¶lÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸen genÃ§ Ã¶ÄŸretmen Demet Ä°yigÃ¼n'Ã¼n organlarÄ± 5 hastaya nakledilecek