Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/04/2017 14:46

CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan iÃ§in 7 bin polis gÃ¶rev yapacak

diyarbakÄ±r

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lmak Ã¼zere geleceÄŸi DiyarbakÄ±râ€™da 7 bin polis gÃ¶rev yapacak

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m toplu açÄ±lÄ±ÅŸ törenine katÄ±lmak üzere bugün öÄŸleden sonra DiyarbakÄ±r’a gelecek. Sabah saatlerinden itibaren güvenlik tedbirlerinin arttÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kentte çevre illerden gelen takviye polislerle birlikte toplam 7 bin polisin görev yapacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan’Ä±n içerisinde bulunacaÄŸÄ± konvoyun geçiÅŸ güzergahlarÄ±na 10’ar metre aralÄ±klarla polis yerleÅŸtirilirken miting alanÄ±nÄ±n çevresi bariyerlerle kapatÄ±ldÄ±. KonuÅŸmalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± valilik önüne çÄ±kan yollar trafiÄŸe kapatÄ±lÄ±rken bölge havadan helikopter desteÄŸi ile kontrol ediliyor. Mitingin yapÄ±lacaÄŸÄ± alanda güvenlik güçleri bomba uzmanÄ± köpekler yardÄ±mÄ±yla bomba aramasÄ± yaptÄ±. Konvoyun geçeceÄŸi yollar bayrak ve afiÅŸlerle süslendi. 

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