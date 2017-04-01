Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/04/2017 14:48

Son 1 haftada 26 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

yÃ¼ksekova operasyon

Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde 1 hafta Ã¶nce baÅŸlayan operasyonda 26 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Yüksekova kÄ±rsalÄ±nda Ä°kiyaka DaÄŸlarÄ±'nda 25 Mart'ta baÅŸlatÄ±lan ve 3. Piyade Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± DaÄŸ ve Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen "Åžehit Tank Yarbay Ä°hsan Ejdar Operasyonu"nu sürüyor.

Ä°ki komando ve bir hudut özel harekat taburunun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyon kapsamÄ±nda bugüne kadar 26 terörist etkisiz hale getirildi. Bir doçka silahÄ± ve mühimmatÄ±, terör örgütüne ait muhtelif malzeme ve silahlarÄ±n ele geçirildiÄŸi operasyonda, 2 doçka mevzisi de imha edildi.

OperasyonlarÄ±n, eksi 40 dereceye varan soÄŸukta, gece-gündüz demeden geniÅŸletilerek devam edileceÄŸi belirtildi.

Hakkari ve çevresinde, 2017 baÅŸÄ±ndan bugüne kadar Irak'Ä±n kuzeyinde 55, Åžemdinli'de 12, Çukurca'da 7, Yüksekova'da 30 olmak üzere 104 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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