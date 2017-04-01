Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/04/2017 17:53

CHP liderinden 16 Nisan'da sandÄ±ÄŸa gidin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, SarÄ±yer Belediyesinin hizmet binasÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, TBMM BaÅŸkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay, Ä°stanbul milletvekilleri ErdoÄŸan Toprak, Ali Åžeker Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Cemal Canpolat ile SarÄ±yer Belediyesinin yeni hizmet binasÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±.

AçÄ±lÄ±ÅŸta konuÅŸan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, halk oylamasÄ±nÄ± iÅŸaret ederek, "16 Nisan'da sandÄ±ÄŸa gideceÄŸiz, oy kullanacaÄŸÄ±z. Ne için? Demokrasi, bayraÄŸÄ±mÄ±z, çocuklarÄ±mÄ±z, vatanÄ±mÄ±z için. Aksatmadan, birlikte gideceÄŸiz. 'Bugün gitmesek de olur?' demeden gideceÄŸiz, oyumuzu hayÄ±rlÄ± bir ÅŸekilde kullanacaÄŸÄ±z, demokrasiye sahip çÄ±kmak için." dedi.CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve beraberindekiler, daha sonra kurdele keserek, binanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi.

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